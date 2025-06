PSG - Dembélé : Le gros coup de bluff de Luis Enrique ?

Ce dimanche, le PSG va disputer son huitième de finale face à l’Inter Miami de Lionel Messi. Alors qu’il a loupé les trois rencontres de poule, Ousmane Dembélé devrait faire son retour. Le Français est pressenti pour commencer sur le banc, mais il aurait peut-être pu être présent lors de la rencontre contre Seattle. Explications.

Actuellement, le PSG se trouve aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs . Après une phase de poule plus ou moins maitrisée (deux victoires et une défaite), les choses sérieuses commencent pour le champion de France . Les partenaires de Marquinhos affrontent ce dimanche l’ Inter Miami pour le compte des huitièmes de finale.

« On va voir »

Samedi, au micro de DAZN, Luis Enrique s’est montré énigmatique envers un possible retour d’Ousmane Dembélé, ne préférant pas préciser si l’attaquant du PSG allait jouer ou non contre l’Inter Miami. « Il a fait tous les entraînements cette semaine. Je ne vais prendre aucun risque avec mes joueurs. Cet entraînement m’a donné beaucoup d’informations. On va voir. »