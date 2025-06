«Il me voulait» : De Zerbi boucle un transfert à l'OM, la mauvaise surprise !

Considéré comme l’une des nouvelles grandes promesses du football argentin, Valentin Carboni n’a pas vraiment eu le temps de se montrer à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif a en effet été touché par une grave blessure au genou et son prêt à finalement été cassé dès le mois d’octobre.

C’était peut-être l’une des recrues les plus intéressantes de l’été dernier. Après un prêt convaincant à Monza, Valentin Carboni a décidé de quitter la Serie A pour rejoindre l’OM, sous la forme d’un prêt. Et le prodige de l’Inter aurait même pu devenir le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, puisqu’il avait une option d’achat fixée à 35M€.