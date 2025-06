Transfert à l'OM : L'atout précieux qui va faire la différence ?

Après une saison sérieuse à l’OM, Leonardo Balerdi pourrait quitter le sud de la France. L’Argentin est très demandé sur le marché, surtout en Italie. La Juventus souhaiterait l’accueillir, tout comme l’AS Rome. Toutefois, la Vieille Dame aurait un atout de poids dans ce dossier, un certain Igor Tudor, qui a eu le central sous ses ordres à Marseille.

La saison prochaine, l’ OM disputera la Ligue des champions et certains renforts seront donc nécessaires cet été. Pablo Longoria a déjà commencé à s’activer en offrant deux recrues à Roberto De Zerbi , en la personne d’ Angel Gomes et de CJ Egan-Riley , mais il ne compte pas s’arrêter là.

Encore un renfort en défense ?

La saison dernière, l’OM a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa défense centrale. Medhi Benatia compte donc mettre le paquet pour la renforcer et d’après certaines sources, le dirigeant marseillais viserait le joueur de l’AS Rome, Evan Ndicka. Une arrivée qui serait toutefois assez complexe et le club phocéen pourrait donc se raviser et faire venir Facundo Medina, qui est en discussion avec Marseille depuis déjà plusieurs semaines.