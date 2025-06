OM : McCourt menace publiquement le PSG !

Dans une interview au Journal du Dimanche, Frank McCourt s’est montré ambitieux pour l’avenir de l’OM. Le propriétaire américain assure que son club peut concurrencer le PSG à court terme, à condition de bien travailler au sein du club. Un message fort alors que le club mise sur la stabilité avec Roberto De Zerbi pour construire.

«Nous n’abandonnerons jamais»

Dans une interview donnée au Journal du Dimanche, Frank McCourt s’est exprimé sur cette rivalité et sur la possibilité, pour l’OM, d’aller titiller le PSG. « Est-il possible de rivaliser avec ce PSG à court terme ? Bien sûr. Si nous mettons en place les bonnes réformes, cela nous aidera, nous et les autres clubs, à être plus compétitifs. La Ligue 1 ne se résume pas au PSG et à l’OM. Il est important que les supporters de tous les clubs puissent avoir un peu d’espoir lorsque la saison commence. Il est certain que nous avons besoin de plus d’équilibre. Nous n’abandonnerons jamais. » s’exclame le propriétaire de l’OM.