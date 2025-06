Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé balance sur son mercato !

Forfait pour les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs, Kylian Mbappé a été remplacé par Gonzalo García dans le XI de départ du Real Madrid. Interrogé sur son avenir à la Maison-Blanche, le crack de 21 ans a lâché toutes ses vérités.

«J'espère que je pourrai être comme lui»

« Si mes deux titularisations vont relancer mon avenir au Real Madrid ? Pour être honnête, je n'y ai pas pensé du tout. Je me concentre sur la Coupe du monde, et tout ce qui arrivera arrivera. Pour l'instant, je me concentre sur ce qui est le plus important. Si je suis le nouveau Joselu ? Il a été un grand joueur au club et une référence pour moi. L'autre jour, je lui ai parlé et je lui ai dit que j'étais fier d'être comparé à lui, et que je n'avais jamais imaginé cela. Un personne comme lui et un attaquant qui a fait de grandes choses ici avec la Castilla et en équipe première... J'espère que je pourrai être comme lui. J'espère pouvoir lui ressembler », a confié Gonzalo García.