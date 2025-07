C’est officiel, une menace en moins pour Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Positionné dans l'axe de l'attaque en équipe de France depuis les retraites internationales de Karim Benzema et Olivier Giroud, Kylian Mbappé ne sera plus inquiété par ce dernier. Présenté en conférence de presse après sa signature au LOSC, Giroud a bel et bien expliqué qu'il ne porterait plus le maillot des Bleus, ce qui laisse donc le champ libre à Mbappé au poste de 9.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Olivier Giroud (38 ans) est de retour en France ! Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations) vient de s'engager avec le LOSC pour une saison après avoir rompu son contrat avec Los Angeles, et il retrouve donc la Ligue 1 treize ans après son départ de Montpellier. Giroud a été présenté en conférence de presse ce mercredi après-midi, et justifie son choix porté vers le LOSC.

Giroud signe au LOSC, mais oublie l'équipe de France « Mon choix date d’il y a 2 semaines. J’ai tout de suite été séduit par le projet lillois. Le fait de revenir en France est une chance et un défi incroyable pour moi. J’aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre pays, être moins exposé, mais j’ai décidé de revenir en France et j’en suis très heureux, très excité », confie Olivier Giroud, qui a également fait le point sur un possible retour en équipe de France alors qu'il avait pris sa retraite internationale il y a un an, après l'Euro 2024. Et le nouveau buteur du LOSC affirme avec détermination qu'il ne reviendra pas en sélection.