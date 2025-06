Euro Espoirs 2025 : Tout savoir sur Allemagne - France

Qualifiée pour les demi-finales de l’Euro Espoirs, l’équipe de France affronte l’Allemagne ce mercredi (21h). Un adversaire coriace, considéré comme l’un des favoris pour la victoire finale. Présentation.

Le parcours des Bleuets n’a pas été simple. Les coéquipiers de Mathys Tel ont disputé plusieurs matches très serrés. En ouverture de la compétition, la France a joué contre le Portugal, un gros morceau pour un match nul (0-0). Par la suite, le match contre la Géorgie, pourtant loin des Français sur le papier, s’est annoncé plus compliqué que prévu et sans deux buts survenus après la 85e minute de jeu, la France aurait perdu. Score final 3-2. Lors du dernier match de phase de poule, les Bleuets affrontaient la Pologne et ont beaucoup plus maîtrisé leur sujet avec une victoire 4-1. Enfin, en quart de finale, les Espoirs français se sont encore faits peur et comme face à la Géorgie, ils étaient menés 2-1 à quelques minutes de la fin du match, avant de marquer 2 buts en 2 minutes pour prendre l’avantage et gagner encore une fois 3-2.

Du côté de l’équipe allemande, la compétition est un fleuve jusqu’ici plus tranquille. En phase de poules, la Mannschaft a enchaîné 3 victoires : 3-0 contre la Slovénie, 4-2 face à la République Tchèque et 2-1 contre la belle équipe de l’Angleterre. Dans le premier match à élimination directe, l’Allemagne a vécu 120 minutes de folie face à l’Italie : 1-0 pour la Squadra Azzurra à l’heure de jeu, l’Allemagne marque 2 buts à la 68e et à la 87e avant d’encaisser un but sur coup-franc à la 96e minute. Pendant les prolongations, l’équipe d’Italie, à 9 contre 11, n’a pas résisté et a encaissé le but de trop à la 117e. Victoire 3-2 pour l’Allemagne.