Zidane disjoncte, il finit en larmes

Les anciens à la rescousse. En 2005, Zinédine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makélélé sortaient de leur retraite internationale pour venir en aide à l’équipe de France. Un retour décisif : grâce à ces vétérans, les Bleus avaient atteint la finale du Mondial 2006, finalement perdue face à l’Italie. Claude Makélélé s’en souvient.

Zidane a craqué

Dans un entretien accordé à la FIFA, Claude Makélélé — lui aussi revenu de sa retraite internationale pour disputer la compétition — est revenu sur cette finale si particulière : « Même si on n'a pas gagné cette Coupe, on a eu de l'impact en France. Le peuple français a été fier de cette équipe. C'était un mix entre anciens et jeunes, et c'est ce mix qui a fait que ça a bien marché. Parce que nous (Claude Makélélé, Lilian Thuram et Zinédine Zidane), il ne faut pas oublier qu'on est revenus à la rescousse. On était à la retraite. On ne comprenait pas pourquoi ces jeunes talentueux n'y arrivaient pas. Il leur fallait justement un cadre. Un cadre de discipline et d'ambition. À partir du moment où ils ont adhéré à notre discours, avec tout le staff, on a pu monter crescendo en puissance. On a bien fini, mais au final, ça s’est joué à quitte ou double », a-t-il confié.