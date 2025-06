Zinedine Zidane en France, son rêve se réalise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure de l’équipe de France durant plusieurs années, Michel Platini n’est pas parvenu à remporter la Coupe du monde sous le maillot bleu. Présent lors du sacre de la bande à Aimé Jacquet lors du Mondial 1998, auquel il avait contribué à l’organisation, l’ancien numéro 10 s’est souvenu de ce moment fort.

Le 12 juillet 1998 est une date historique pour le football français, avec le premier sacre mondial des Bleus, vainqueurs du Brésil (3-0) en finale. Une soirée forcément particulière pour les supporters, mais également pour les anciennes gloires de la sélection ayant couru après cette Coupe du monde. C’est le cas de Michel Platini, deux fois demi-finaliste, en 1982 en Espagne et en 1986 au Mexique. Grâce à Zinedine Zidane et aux autres joueurs d’Aimé Jacquet ayant brillé il y a près de 27 ans, le triple Ballon d’Or reconnaît avoir vécu un rêve, lui qui occupait en plus le rôle de co-président du Comité français d'organisation (CFO) de ce Mondial.

« C’était un peu le rêve de notre vie » « J’étais très attaché à l’équipe de France, très attaché à la Fédération. Je reste très attaché aux Bleus pas à la Fédération. Ce 12 juillet j’étais fier, confie dans Le Parisien l’ancien numéro 10 fêtant ses 70 ans en ce 21 juin. Triste aussi que Fernand (Sastre) ne soit pas là pour cette finale (il est décédé le 13 juin 1998). Mais j’ai ressenti un grand bonheur avec la victoire de l’équipe de France. Parce que c’était un peu le rêve de notre vie. Et Zidane, avec ses coéquipiers, l’ont réalisé pour les Français — et donc pour nous aussi. »