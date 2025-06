Zidane au PSG, c'est validé pour 70M€ !

Après un échec à l'été 2024, le PSG a finalement réussi à s'offrir Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025. Contre 70M€, un accord avec Naples a été trouvé avec Naples pour le transfert de l'ailier de 24 ans. Et avec Kvara, le PSG s'est offert une véritable superstar de la Géorgie, où il serait l'égal de Zinedine Zidane.

« J'ai comme un poids sur les épaules »

Sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol connait donc très bien Khvicha Kvaratskhelia et est au courant de l'énorme pression qu'il a sur ses épaules dans son pays. Il en a d'ailleurs témoigné pour France Football au moment de revenir sur la rencontre entre le Portugal et la Géorgie lors de l'Euro 2024 : « J’ai une discussion avec mon meilleur joueur, Kvaratskhelia. Il est un peu dans le trou et il vient me voir : «Coach, si vous voulez me mettre sur le banc, je le comprends, je ne suis pas bon.» Je lui demande : «Pourquoi tu as été bon toute cette saison avec Naples ?» Il me répond : «J’avais l’impression d’être libre, alors que là, j’ai comme un poids sur les épaules » ».