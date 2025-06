Kvaratskhelia : Grosse surprise au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Premier couac pour le PSG aux Etats-Unis. Après sa victoire inaugurale sur l'Atlético (4-0), le club parisien s'est incliné, à la surprise générale, face à Botafogo (1-0). Visiblement touchés physiquement, les hommes de Luis Enrique ont été surpris par l'intensité proposée comme l'a indiqué Khvicha Kvaratskhelia après le coup de sifflet final.

Aligné ce jeudi, Khvicha Kvaratskhelia ne s’attendait pas à un tel résultat : « On a été surpris de perdre, mais il faut penser à nous-mêmes et aux occasions qu’on n’a pas réussi à concrétiser. Il faut corriger ça au prochain match (...) Il faudra être concentré au prochain match pour marquer », a confié l’ailier géorgien au micro de DAZN et dans des propos rapportés par Foot Mercato. La déception se lisait aussi dans les mots de Warren Zaïre-Emery.

« Ce n’est pas fini »

« On savait que ça allait être difficile, les équipes brésiliennes mettent de l’impact de l’intensité. Maintenant on a fait notre match, on a tout donné. On sait qu’il y a toujours des choses à améliorer, mais ils ont mis beaucoup d’intensité. On n’a pas réussi à se créer beaucoup d’occasions. Le peu qu’on a eu, elles ne sont pas allées au fond. On prend tous les matches de la même manière avec notre intensité, notre pressing, notre mobilité, il faudra continuer au cours de cette compétition, car ce n’est pas fini » a confié le milieu de terrain du PSG.