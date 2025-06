Désiré Doué révèle un problème au PSG !

Surprise à la Coupe du monde des clubs. Champion d’Europe, le PSG s’est incliné face à Botafogo, club détenu par John Textor (0-1). La victoire sera donc impérative lors de la dernière journée face aux Seattle Sounders, lundi soir. En zone mixte, Désiré Doué a expliqué ce qui, selon lui, a manqué à son équipe pour renverser la situation.

La déception de Doué

« On est déçu, on a perdu, ce n'est pas ce qu'on voulait, on est très déçu ce soir. On est déçus car ce n’était pas ce que l’on voulait. On n’a pas été efficaces. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d’actions, alors qu’eux ont eu deux ou trois occasions et ils en ont mis une. On savait que c’était une équipe très agressive. On regarde les vidéos, on analyse tous les adversaires. On a mis de l’intensité dans les duels, on a rehaussé notre niveau de jeu, mais c’est l’efficacité qui a pêché » a déclaré le joueur du PSG.