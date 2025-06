PSG : Luis Enrique «ferme sa gueu**» face au Qatar !

Actuellement, le PSG est aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs en compagnie des meilleures équipes du globe. Une compétition que le club de la capitale entend bien remporter après la Ligue des Champions. Mais l'intérêt pour ce Mondial est-il réel ? Malgré ce que peut dire Luis Enrique, l'entraîneur du PSG pourrait tenir un discours de façade. Explications.

Après la Ligue des Champions et malgré une saison fatigante, le PSG veut jouer cette compétition à fond. Mais voilà que Daniel Riolo a fait une annonce fracassante à propos de cet intérêt des Parisiens pour cette Coupe du monde des clubs. « C’est pour l’argent. C’est la compétition qu’a soutenue le Qatar par son lien avec Infantino. Donc ils sont obligés d’être à fond, de faire croire que c’est fantastique et de nous abreuver de leur sauce », a-t-il balancé lors de L'After Foot.

« Comme la compétition est soutenue par le club... »

Daniel Riolo a ensuite ajouté à propos du PSG : « Ce qui peut-être inquiétant, et j’ai lu un article assez intéressant, c’est que ça se paye à un moment. Un mec comme Hakimi peut enchaîner et il y a la CAN au Maroc. A un moment, ils risquent de payer cher. Même Luis Enrique, au fond de lui, ça ne peut pas l’emballer. Mais comme la compétition est soutenue par le club et qu’il a la mission de gagner, il ferme sa gueule ».