PSG - Luis Enrique : Le coup de tonnerre redouté se réalise !

Le Paris Saint-Germain a essuyé un revers inattendu lors de la Coupe du monde des clubs, battu par Botafogo (0-1) pour son deuxième match dans la compétition. Un petit coup de tonnerre que certains spécialistes du football brésilien avaient imaginé avant la rencontre et qui n’étonne pas Luis Enrique, louant les qualités de son adversaire.

Mauvaise surprise pour le PSG à la Coupe du monde des clubs. Opposé à un adversaire inédit dans la nuit de jeudi à vendredi, le club de la capitale s’est fait piéger par Botafogo (0-1), vainqueur de la dernière Copa Libertadores et leader surprise du groupe B. Un scénario que certains observateurs avaient imaginé, à l’instar de Charles Hembert, entraîneur adjoint de Bahia au Brésil, interrogé par Le Parisien. « Renato Paiva est un fin tacticien, il aime le jeu propre. Il tentera sans doute de monter un plan pour contrer le PSG, ce qui n’est pas facile par les temps qui courent (rires). Je pense qu’il va miser sur la vitesse de son équipe, sur ses latéraux notamment », confiait le Français quelques heures avant la rencontre.

« Surpris, non » Le Paris SG a donc chuté face à Botafogo, un petit coup de tonnerre dans la compétition analysé par Luis Enrique après la rencontre. « Surpris, non. Nous savions que ce serait un match difficile, très serré. Botafogo a très bien défendu. On a eu l'opportunité de marquer mais on ne l'a pas fait et le match est devenu plus difficile. On connaît les difficultés de cette compétition. On doit penser au dernier match (contre Seattle, lundi). C'est une compétition très courte, tu peux être vite sorti. Il peut y avoir une égalité à trois dans notre groupe. Personne ne peut savoir qui va passer, le groupe est ouvert », estime l’entraîneur du PSG, rapporté par L’Équipe.