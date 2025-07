Kylian Mbappé : Le Real Madrid annonce du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entré en jeu en seconde période ce mardi soir face à la Juventus, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains après une longue absence en raison d’une gastro entérite aiguë. S’il n’est pas encore à 100 %, l’attaquant français devrait être en bien meilleure forme pour la suite de la compétition selon son entraîneur Xabi Alonso.

Mbappé se lâche après son retour

La star madrilène a disputé 23 minutes de jeu, lui qui aurait perdu pas moins de cinq kilos lors de sa convalescence. Finalement, le Real Madrid a sécurisé sa qualification pour les quarts de finale de la compétition (1-0), et affrontera le Borussia Dortmund. Kylian Mbappé lui, semblait heureux d’avoir pu reprendre la compétition, et l’a fait savoir à travers un message publié sur ses réseaux sociaux : « Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid! ».