Kylian Mbappé et le PSG : La vérité éclate au grand jour !

Entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, ce n'est clairement plus l'amour fou. Le capitaine de l'équipe de France est en guerre contre le président du PSG selon Pierre Ménès. Et toute cette communication, qui plus est la plainte pour harcèlement moral émanent du joueur et non de sa mère Fayza Lamari tenue à tort pour responsable.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a porté plainte contre le PSG pour une raison précise : harcèlement moral. Une manœuvre qui lui a valu les foudres du rappeur Booba notamment qui, par le biais de son compte X, l'a menacé de révéler au grand jour l'origine de sa gastro-entérite aiguë contractée à Palm Beach s'il ne laissait pas tranquille le président du PSG qu'est Nasser Al-Khelaïfi.

«Il faut commencer par tordre le cou à une légende urbaine» Lors d'un Face à Pierrot publié sur sa chaïne YouTube, Pierre Ménès a tenu à mettre un terme à toutes les rumeurs circulant sur l'emprise de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, concernant la communication de son fils. « Il faut commencer par tordre le cou à une légende urbaine, il faut arrêter de croire que c’est sa mère qui décide de tout. C’est Mbappé qui prend ses décisions. Sa mère les valide ou pas d’ailleurs, ils sont parfois pas d’accord. Si Kylian (ndlr Mbappé) a porté plainte contre le PSG, c’est lui et pas sa mère ».

«Des pressions dans la vie privée pas très jolies» Par ailleurs, l'ancien chroniqueur de Canal+ n'a pas caché sa surprise quant à la plainte tardive déposée par Kylian Mbappé. « J’ai été étonné qu’il mette autant de temps quand j’ai appris ça. Je pensais qu’il porterait plainte pour harcèlement moral contre le PSG depuis longtemps. On peut y voir aujourd’hui y voir une manœuvre par rapport à l’argent qu’il réclame au club, maintenant le harcèlement est avéré. Tu n’envoies pas un mec de son niveau dans le loft, en le privant de la tournée au Japon parce qu’à priori il ne veut pas resigner. C’est du jamais vu. Tu reproches à un mec de vouloir aller au bout de son contrat. Ce qui est pour le coup totalement légal, et puis ce revirement d’attitude du club à partir du moment où il a envoyé sa lettre pour dire qu’il allait quitter le club. Un coup je joue, un coup je ne joue pas… Des pressions dans la vie privée pas très jolies, son frère qui était régulièrement dans le groupe pro qui disparaît du jour au lendemain ».