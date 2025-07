Booba - Mbappé : Riolo prend parti dans le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Booba se montre toujours aussi virulent dans ses propos à l’égard de Kylian Mbappé, Daniel Riolo a évoqué le sujet lundi soir sur RMC Sport. Au moment d’évoquer les larmes de Paul Pogba, l’éditorialiste a fait un parallèle avec tout le harcèlement donc Mbappé est victime, et il ne manque pas d’adresser un tacle envers Booba.

« Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis ! », lâchait récemment Booba sur ses sérieux sociaux en guise de nouvelle charge à l’encontre de Kylian Mbappé, avec qui il est en clash depuis maintenant plus d’un an. Et Daniel Riolo, qui avait lui-même été pris pour cible par le rappeur SDM (ancien protégé de Booba dans le label 92i), a réagi à cette nouvelle attaque.

Riolo défend Mbappé Lundi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Riolo a réagi aux larmes de Paul Pogba au moment de signer son contrat avec l’AS Monaco, et dresse un parallèle entre son calvaire et le harcèlement subi par Kylian Mbappé au PSG : « J’ai été surpris par l’image. Je me suis dit que là, c’était peut-être la prise de conscience de tout ce qu’il a enduré. Il y avait beaucoup d’humanité, derrière le succès, la gloire, les millions, c’est la preuve aussi qu’un joueur de foot c’est un homme aussi. J’ai trop entendu ces derniers temps par exemple que Mbappé n’avait jamais le droit de se plaindre après tout ce qu’il avait vécu dans sa dernière année au PSG, ça a fait écho à sa plainte déposé pour harcèlement au PSG, quand on voit les raids numériques, les harcèlements… Ce n’est pas ce qu’a subi Pogba car c’est encore plus violent car c’était dans son entourage, j’ai été profondément ému je ne lui souhaite que de réussir », constate Riolo, avant d’avoir une phrase sur le clash entre Mbappé et Booba.