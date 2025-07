Mbappé : Grande annonce au Real Madrid !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi, le Real Madrid va défier la Juventus de Turin en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Le club espagnol a passé la phase de poules sans Kylian Mbappé, très affaibli par une gastro-entérite à son arrivée aux Etats-Unis. L'attaquant français va mieux et pourrait bien être sur le terrain au Hard Rock Stadium de Miami à 21h heure française.

Mbappé de retour avec le Real Madrid !

Auteur d'une saison mitigée, le Real Madrid veut se rattraper lors de cette compétition et pourra désormais compter sur Kylian Mbappé. « Il va bien, on parle quotidiennement et il se sent mieux. On discutera demain et on prendra une décision. Ses chances de jouer ? Elles sont grandes » admet Xabi Alonso en conférence de presse avant le choc.