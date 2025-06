Haaland - Real Madrid : L’annonce surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Kylian Mbappé n’a pas encore pu faire ses débuts à la Coupe du monde des clubs, Gonzalo Garcia en a profité pour enchaîner les matchs avec le Real Madrid. Xabi Alonso l’a titularisé lors des trois rencontres disputées par la Casa Blanca et s’il continue de l’utiliser régulièrement, Hernan Pérez, qui l’a connu chez les U19 merengue, estime qu’il ne sera pas loin du niveau d’Erling Haaland.

Hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé a permis à Gonzalo Garcia de se montrer. En l’absence du capitaine de l’équipe de France, l’attaquant âgé de 21 ans a démarré les trois matchs disputés par le Real Madrid à la Coupe du monde des clubs jusqu'à présent, pour deux buts et une passe décisive.

« Il peut être un attaquant du Real Madrid pendant dix ou douze ans » « Il y a un peu de tout. L'instinct, la concentration, l'anticipation, la coordination, sa lecture du jeu qui lui donne une seconde d'avance sur les autres et un bas du corps très puissant. Bien qu'il ne soit pas très grand, il possède des quadriceps, des ischio-jambiers et des mollets de première classe, qu'il renforce par un travail supplémentaire et en prenant soin de lui pour éviter les blessures », a confié Hernan Pérez, entraîneur de la sélection U17 espagnole et qui a connu Gonzalo Garcia chez les U19 du Real Madrid, dans un entretien accordé à AS.