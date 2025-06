Kylian Mbappé : L'annonce du Real Madrid qui va faire enrager le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison n'est pas tout à fait terminée puisque la Coupe du monde des clubs est en cours, les favoris pour le Ballon d'Or sont déjà définis. Si Lamine Yamal a fait exploser sa popularité ces derniers mois, Ousmane Dembélé est aussi cité pour sa réussite avec le PSG. Pourtant au Real Madrid, on croit encore aux chances de Kylian Mbappé. Il faudra pour cela bien figurer en huitièmes de finale du Mondial des clubs.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas connu une adaptation facile. L'attaquant français a d'abord mis beaucoup de temps à s'acclimater à son nouvel environnement et il a ensuite relevé la tête. Mais il n'a pas pu emmener son équipe en difficulté vers les sommets et ne fait pas partie des deux favoris pour le Ballon d'Or. Pourtant on croit en ses chances de tout faire basculer lors de la Coupe du monde des clubs où le Real Madrid affrontera la Juventus mardi en huitièmes de finale.

Mbappé de retour au Real Madrid Touché par un virus, Kylian Mbappé n'a pas pu faire ses débuts dans la compétition, étant même obligé de faire un petit séjour à l'hôpital. L'attaquant du Real Madrid retrouve petit à petit ses esprits et il pourrait être là pour affronter la Juventus. Le club a passé la phase de poules sans trop de dégâts et compte bien se servir de cette compétition pour remettre les pendules à l'heure. La présence de Mbappé pourrait l'aider et aussi permettre au Français de trouver quelques arguments par rapport au Ballon d'Or.