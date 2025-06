Le miracle impossible avec Kylian Mbappé ?

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso s’attend à ce que ses joueurs se plient à sa méthode. L’Espagnol a d’ailleurs d’ores et déjà été très clair sur le travail défensif réclamé à tout le monde, y compris les stars merengue. Kylian Mbappé va ainsi devoir lui aussi travailler. Mais est-ce envisageable ? De l’autre côté des Pyrénées, on n’y croit pas vraiment.

Actuellement, à la Coupe du monde des clubs, on peut voir le début de la méthode Xabi Alonso au Real Madrid . Mais forcément, il y a encore du travail par rapport à ce que réclame l’entraîneur ibérique. Et parmi les priorités attendues par le successeur de Carlo Ancelotti : une implication défensive totale de tout le monde. Xabi Alonso avait d’ailleurs été très clair à ce propos, balançant il y a quelques jours : « Ce qui est clair pour moi, c’est qu’on doit tous défendre. Tous les onze doivent être impliqués. Sans ça… Vini, Jude, Fede, Kylian, la défense. Plus on est serrés, mieux c’est. On y travaille, et Vini aussi ».

« Je n'y crois pas à 100% »

On le sait, Kylian Mbappé n’est pas le plus impliqué quand il s’agit de défendre et ça lui a d’ailleurs été vivement reproché à de nombreuses reprises. Cela va-t-il donc changer avec Xabi Alonso au Real Madrid ? Visiblement, cela relèverait du miracle et en Espagne, on ne croit pas beaucoup à cette évolution de Mbappé. « Mbappé n'a jamais fait de pressing de sa vie. Et tout à coup, il va en faire ? Je n'y crois pas à 100%, je peux y croire un peu, sans plus », a confié Pedro Riesco pour Marca.