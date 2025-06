Kylian Mbappé : Le terrible secret qui menace d'exploser ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malade, Kylian Mbappé n'a pas joué depuis le début de la Coupe du monde des clubs. Sérieusement affaibli, l'attaquant du Real Madrid a même dû passer par la case hôpital pour se remettre sur pied. Mais voilà que tout cela pourrait bien cacher un terrible secret que Booba s'est dit prêt à révéler.

Alors qu'on a beaucoup parlé de la maladie de Kylian Mbappé , dernièrement, le conflit avec le PSG est revenu sur la table. En effet, tandis que le problème des 55M€ réclamés par le Français à son ancien club n'est toujours pas résolu, voilà que le joueur du Real Madrid a porté plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature contre le PSG . Et si cette initiative était à l'origine d'une grande révélation sur Mbappé ?

« Si tu laisses pas Nasser tranquille... »

C'est Booba qui est venu menacer Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Réagissant à cette plainte, le rappeur, en clash depuis un moment avec l'attaquant du Real Madrid, a ainsi posté sur X : « Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro" ».