Mbappé : Le Real Madrid annonce une date pour son retour !

Victime d'une gastro-entérite aigüe, l'ayant contraint à passer par la case hospitalisation, Kylian Mbappé a repris l'entrainement collectif avec le Real Madrid. Malgré tout, le numéro 9 merengue sera absent contre le RB Salzbourg ce vendredi matin. Interrogé sur Kylian Mbappé en conférence de presse, Xabi Alonso a annoncé qu'il serait de retour pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs en cas de qualification, soit le mardi 1er juillet.

«Si on passe en huitième, il sera disponible»

Présent en conférence de presse d'avant-match ce jeudi, Xabi Alonso a expliqué pourquoi il n'avait pas convoqué Kylian Mbappé pour Real Madrid - RB Salzbourg. Dans le même temps, le coach merengue a annoncé que son attaquant de 26 ans sera de retour pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, et ce, en cas de qualification. « Ça m’a plu de le voir à l’entraînement aujourd’hui (jeudi), mais c’était sa première fois sur le terrain et il n’est pas encore prêt à jouer avec le niveau compétitif dont nous aurons besoin demain (vendredi). Si on passe en huitième, il sera disponible, mais pour l’instant il est toujours dans le processus de retour », a confié Xabi Alonso. Si le Real Madrid termine à la 1ère place de la poule H, il affrontera le 2ème du groupe G (Juventus ou Manchester City) ce mardi à 21 heures. Et si elle finit à la deuxième place, la Maison-Blanche se frottera au leader de la poule G le même jour à 1 heure du matin.