Kylian Mbappé, gros mensonge dévoilé en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs 2025, Kylian Mbappé souffrait-il vraiment d’une gastro-entérite ? Le rappeur Booba a instauré le doute dans sa dernière attaque contre le capitaine de l’équipe de France, et laisse suggérer un gros mensonge de Mbappé.

C’est un fait, Booba n’est pas le plus grand admirateur de Kylian Mbappé. Loin de là. Le rappeur originaire du 92 multiplie les clashs à l’encontre de l’ancienne star du PSG depuis plus d’un an et son fameux morceau « Abidal » dans lequel il le qualifiait de joueur surcoté. Et cette fois-ci, Booba vient peut-être de mettre en lumière un gros mensonge du Real Madrid et de Mbappé au sujet de sa gastro-entérite…

« Je vais dire ce que tu fais… » En réaction à la plainte déposée par Kylian Mbappé à l’encontre du PSG pour harcèlement moral, Booba n’a pas hésité à clasher l’attaquant tricolore sur ses réseaux sociaux : « Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro », lâche rappeur, qui sous-entend donc que Kylian Mbappé a menti et qu’il ne souffrait aucunement de gastro-entérite ces derniers jours.