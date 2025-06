Haaland : Le gros coup qui fait disparaitre Kylian Mbappé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé avait connu des débuts fracassants. Que ce soit avec l'AS Monaco puis le PSG, le champion du monde 2018 avait alors battu de nombreux records de précocité. Mais voilà que certains sont en train de tomber. Et ces dernières heures, c'est Erling Braut Haaland qui a notamment éclipsé Mbappé.

Manchester City sera bel et bien au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Les Citizens ont terminé à la première place de leur groupe grâce â une victoire ce jeudi contre la Juventus (5-2). Un succès des Citizens auquel Erling Braut Haaland a participé. Le Norvégien a fait trembler les filets turinois et ce but avait d'ailleurs une saveur particulière pour Haaland.