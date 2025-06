Mbappé : Le Real Madrid craque pour son remplaçant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison plutôt mitigée, le Real Madrid s'est envolé aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs avec l'ambition de bien y figurer. Malheureusement le club a dû s'adapter puisque Kylian Mbappé a souffert d'une gastro-entérite et il n'a pas pu disputer le moindre match pour le moment. L'attaquant français a ainsi été remplacé par Gonzalo Garcia, jeune joueur de la réserve. Une belle surprise qui séduit le club.

Le Real Madrid a la chance de pouvoir compter sur de nouvelles pépites auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Après l'éclosion de Raul Asencio cette saison notamment, c'est maintenant Gonzalo Garcia qui fait beaucoup parler de lui. A 21 ans, l'avant-centre joue pour la réserve du Real Madrid avec laquelle il s'illustre. Après l'absence de Mbappé, il a eu la chance d'être aligné lors des 3 matches du club lors du Mondial. Avec un succès qui ravit totalement Xabi Alonso.

Xabi Alonso jubile devant cette pépite Nouvel entraîneur du club, Xabi Alonso a à cœur de réussir sa première compétition. Mais l'Espagnol ne s'attendait pas à pouvoir compter sur Gonzalo Garcia, qui n'avait disputé avant cela que 6 matches avec l'équipe première du Real Madrid. « J’ai beaucoup suivi Castilla, pas seulement lui. Honnêtement, ce qu’il fait n’est pas une surprise ; c’est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raúl, toujours au bon endroit, attendant l’opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui, et on a besoin d’encore plus de lui. J’en redemande » a même réagi Xabi Alonso après la victoire contre Salzbourg en conférence de presse.