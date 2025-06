PSG - Messi : Kylian Mbappé à l'origine du malaise !

La rédaction

Le passage de Lionel Messi au PSG reste un sujet sensible. Selon Marion Bartoli, l’Argentin n’a jamais trouvé sa place à Paris, notamment à cause d’un projet entièrement centré sur Kylian Mbappé. Une situation difficile à vivre pour une légende comme Messi, relégué au second plan dès son arrivée.

Arrivé au PSG après avoir été une légende du FC Barcelone, Lionel Messi a débarqué dans un projet dans lequel il n’était pas la star. Recruté à l’été 2021, le génie argentin est arrivé alors qu’un certain Kylian Mbappé cristallisait déjà les débats autour de son rôle central au sein du PSG.

«Tout était tourné autour de Mbappé» Au micro de RMC, Marion Bartoli est revenue sur la cohabitation entre Lionel Messi, Neymar et Mbappé à Paris : « À cette époque-là, le projet était très tourné autour de Mbappé. Il y avait Neymar, qui était son pote (de Lionel Messi, ndlr.), mais tout était tourné autour de Mbappé. »