PSG - McCourt : La réponse qui va mettre le feu à Marseille ?

Alors que le PSG vient de remporter sa première Ligue des champions, rejoignant ainsi l’OM au palmarès, Frank McCourt a réagi dans Le Journal du Dimanche. Le propriétaire de l’OM a adressé un message de félicitations au club de la capitale et ses propos pourraient faire grincer quelques dents du côté des supporters marseillais.

«Il faut le reconnaître et les féliciter»

« C'est un mélange d'émotions. Être les premiers, et les seuls, était un grand privilège. Les rivalités saines et le fair-play forment le socle du sport. Le PSG a accompli quelque chose de collectivement très important, il faut le reconnaître et les féliciter. C'est un rappel stimulant de ce que signifie évoluer au plus haut niveau », explique le propriétaire de l’OM, dans une réponse qui risque de déplaire aux supporters phocéens.