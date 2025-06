Vente OM : «Je ne suis pas contre», la surprise préparée par McCourt !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a ouvert la porte à une arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM, dont il est le propriétaire depuis octobre 2016. L’homme d’affaires américain n’est pas contre, même s’il assure ne pas en rechercher activement et a en revanche nié toute envie de céder le club.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt était à Paris cette semaine, où il a enchaîné les rendez-vous avec des acteurs du football français : Marie Barsacq, ministre des Sports, Philippe Diallo, président de la FFF, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media et même certains propriétaires de clubs de Ligue 1. Le but étant d’échanger sur la crise liée aux droits TV que traverse le football français, une occasion unique selon lui d’instaurer une nouvelle gouvernance et créer une « Premier League » à la française.

McCourt ouvre la porte à de nouveaux investisseurs Une envie que Frank McCourt a partagée dans un entretien accordé au JDD, au cours duquel il a aussi été question de l’OM et notamment la possibilité de voir de nouveaux investisseurs arriver au club. « C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement », a confié l’homme d’affaires américain.