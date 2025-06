Kylian Mbappé : Un choc après la maladie ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Premier de son groupe à la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid connait son adversaire pour les huitièmes de finale. Et c'est la Juventus qui va croiser la route des Merengue au prochain tour. Un choc entre deux cadors européens. Et voilà que cette rencontre pourrait également marquer le retour de Kylian Mbappé après sa maladie.

Parti aux Etats-Unis avec le Real Madrid pour la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé n'a cependant pas joué face à Al-Hilal, Pachuca et Salzbourg . En effet, malade, le Français n'était pas en état de tenir sa place, lui qui a même dû être hospitalisé. Ça va désormais beaucoup mieux pour Mbappé , dont le retour avec les Merengue pourrait être imminent.

« Nous l'attendons dans la meilleure forme possible »

Et voilà que c'est un choc qui pourrait attendre Kylian Mbappé pour son retour. En effet, le Real Madrid va affronter la Juventus en huitièmes de finale du Mondial des clubs. Un match pour lequel Xabi Alonso semble attendre Mbappé comme il l'a confié, rapporté par AS : « Nous souhaitons qu'il revienne. Nous l'attendons dans la meilleure forme possible. Je ne peux pas dire qu'il va jouer, mais nous sommes optimistes pour mardi ».