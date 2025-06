Mbappé zappé en France, la surprise est totale !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement arrivé à l'AS Monaco, Paul Pogba n'a pas caché de rejoindre le club du Rocher. L'occasion pour La Pioche de citer le nom de quelques grands joueurs passé par la Principauté. La liste est longue et les oublis inévitables. Mais celui de Paul Pogba risque de faire parle puisque c'est tout simplement Kylian Mbappé qu'il a zappé.

C'est désormais officiel, Paul Pogba fait son grand retour en France ! Après des passages en Premier League et en Serie A, le champion du monde 2018 va même découvrir la Ligue 1 puisqu'il s'est engagé avec l'AS Monaco, 14 ans après son départ du Havre. Le milieu de terrain n'avait alors que 16 ans et aucun match pro au compteur. Paul Pogba a donc choisi l'un des plus grands clubs de l'histoire du football français pour sa découverte de la L1. Conscient de l'importance de l'ASM, l'international français a même cité le nom de quelques grands joueurs passés à Monaco, oubliant au passage un certain Kylian Mbappé.