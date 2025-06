Pogba signe : Un rêve de gosse !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba à l'AS Monaco, le rêve va devenir réalité pour certains supporters monégasques, mais pas seulement. D'après l'entraîneur Christophe Pelissier, cela relevait encore de la fiction il y a quelque temps et un souvenir d'enfance a envahi un défenseur de Ligue 1. Tour d'horizon de la déflagration de la bombe Pogba.

Kylian Mbappé l'annonçait lui-même avant tout le monde mardi dernier par le biais de son compte Instagram avec la publication d'une Story : « Pogback. Daghe Munegu ». L'attaquant formé à l 'AS Monaco confirmait la tendance de ces derniers temps, à savoir la signature de Paul Pogba à l' ASM . Un retour de l'international français qui n'avait plus foulé une pelouse depuis septembre 2023 en raison d'une suspension pour dopage.

Le champion du monde de 32 ans va s'installe dans la Principauté pour les deux prochaines saisons. De quoi faire vivre un rêve à un défenseur d'un club de seconde partie de tableau de Ligue 1 resté anonyme pour L'Equipe. « J'avais un poster de lui avec le maillot rose de la Juve et sa crête blonde, j'étais totalement fan, ça va me faire tout drôle de l'affronter ».

«Beaucoup de gens en rêvaient»

Coach de l'AJ Auxerre, Christophe Pelissier partage partiellement l'excitation du joueur de Ligue 1 en question via le quotidien sportif. « C'est un coup de projecteur énorme, après la victoire du PSG en Ligue des champions, c'est une autre très grande nouvelle. Un champion du monde de ce calibre chez nous, beaucoup de gens en rêvaient. On ne sait pas s'il retrouvera un jour son niveau de la Coupe du monde 2018, mais le voir sur nos pelouses, on est tous impatients, à l'Abbé-Deschamps comme ailleurs ». Reste à savoir désormais quel sera l'impact de Pogba à l'AS Monaco désormais.