Paul Pogba : Un malaise est annoncé en direct !

À peine signé à l’AS Monaco, Paul Pogba se fixe déjà des objectifs très élevés, comme un retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Mais ce discours ne passe pas pour tout le monde. Christophe Dugarry s’est montré très sceptique en direct sur RMC, pointant un vrai malaise autour du joueur.

«Ça fait quatre ans qu’il n’a pas retrouvé son niveau»

En direct de l’émission Rothen s’enflamme, le chroniqueur RMC craint un manque de forme physique pour Paul Pogba :

« Il va falloir enchaîner les matches, les performances. Ce n’est pas rien. Combien de temps il va falloir pour qu’il retrouve son niveau ? Et combien de temps il va jouer sans se blesser ? À quel poste ? On n’en sait rien. S’il veut avoir une chance de retrouver son niveau, je ne vais pas dire que c’est impossible, parce que rien n’est impossible dans le football, mais ça fait deux ans qu’il n’a pas joué. Et ça fait même quatre ans qu’il n’a pas retrouvé son véritable niveau… »