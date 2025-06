Mercato - PSG : Le transfert exigé en Russie !

Recruté l'été dernier par le PSG en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent à cause de Gianluigi Donnarumma. Numéro 2 dans la hiérarchie, le Russe se contentera-t-il longtemps de ce statut ? Le portier pourrait avoir des opportunités d'être numéro 1 ailleurs et pour beaucoup en Russie, Safonov n'aura pas à hésiter.

Après la victoire en Ligue des Champions, le groupe du PSG devrait connaitre quelques modifications. Tandis que des arrivées sont attendues, des départs sont également à prévoir. Qui quittera alors l'effectif de Luis Enrique ? Alors qu'une prolongation de Gianluigi Donnarumma se préciserait, cela devrait un peu plus compliquer la tâche de Matvey Safonov , numéro 2 derrière l'Italien. De quoi inciter le Russe à s'en aller ? Selon certains échos, le gardien du PSG serait dans les petits papiers de Bournemouth et de Galatasaray .

Départ obligatoire pour Safonov ?

Partira ? Ne partira pas du PSG ? Matvey Safonov pourrait devoir prendre une grande décision dans les semaines à venir. Et du côté de la Russie, on a déjà décidé pour lui. Pour Championat, Alexey Chistyakov, premier entraîneur de Safonov, a fait savoir : « Si Donnarumma reste au PSG, Matvey devrait quitter l'équipe. Il a de toute façon besoin de jouer, car il n'y a pas assez de matchs en Coupe. Sans temps de jeu régulier, les gardiens ont plus de mal que les joueurs de champ. On a entendu dire que Donnarumma quitterait le PSG. Dans ce cas, il serait inutile que Matvey quitte Paris. Safonov doit être prêté ».