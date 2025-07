Kylian Mbappé : La tromperie inattendue…

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme beaucoup de jeunes joueurs avant lui dont Thierry Henry à qui il a beaucoup été comparé, Kylian Mbappé a explosé aux yeux du grand public en tant que joueur de l'AS Monaco. Pourtant, malgré ses performances sur le Rocher, Mbappé n'a pas été cité comme grand joueur passé au club par son ami Paul Pogba.

Kylian Mbappé révélé par l'AS Monaco

Que ce soit face à Manchester City ou le Borussia Dortmund en 1/8ème et en 1/4 de finales, Kylian Mbappé se montrait décisif et attirait les regards du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone pour ne citer qu'eux. C'est finalement en faveur du Paris Saint-Germain que Mbappé s'engageait après avoir marqué les esprits à l'AS Monaco.