Pogba avec un champion du monde : Les retrouvailles surprises !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre les supporters de l’AS Monaco et ceux du LOSC, les deux seuls clubs de ces 10 dernières années à avoir conquis un titre de champion de France à la place du PSG, l’euphorie doit être au rendez-vous avec les signatures de Paul Pogba et d’Olivier Giroud. C’est le ressenti partagé par le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en conférence de presse.

«Je vous aurais répondu que ce n'était pas le projet de revenir»

Après seulement une saison à Los Angeles, le rêve américain d’Olivier Giroud est désormais terminé et retour sur le Vieux Continent à Lille pour le champion du monde. Un projet qu’il n’avait pas du tout au départ. « Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n'était pas le projet de revenir. Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. J'espère pouvoir être utile à l'équipe, en étant un leader sur le terrain et en dehors, un lien entre les jeunes et le staff. Je suis aussi excité à l'idée de jouer la Ligue Europa. Lille est un grand club en France ». a assuré Giroud dans des propos relayés par L’Équipe.