Pogba veut rejoindre Mbappé, l'annonce qui va faire parler !

Ce samedi, l'AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba, qui s'est engagé pour une durée de deux saisons. A peine arrivé sur le Rocher, le milieu de terrain de 32 ans veut déjà retrouver l'équipe de France. Interrogé sur le transfert de Paul Pogba, Roger Caibe Rodriguez a affirmé que l'international tricolore avait choisi l'AS Monaco pour pouvoir être rappelé en Bleu.

Sans club depuis le 1er décembre et sa résiliation de contrat à la Juventus , Paul Pogba vient de parapher un bail de deux saisons à l' AS Monaco . En effet, le club du Rocher a officialisé la signature de la Pioche ce samedi.

«Son objectif est d’intégrer l’équipe nationale»

« Pense-t-il que ce retour en France, sous les yeux de Didier Deschamps, peut relancer sa carrière en sélection ? Ce que je sais, c’est que son objectif est de revenir en forme, d’intégrer l’équipe nationale, de représenter la France et de disputer la Coupe du monde. Il aime vraiment l’équipe nationale et ses coéquipiers, il veut vraiment revenir et il veut vraiment l’aider à performer. Je pense donc que c’était une bonne décision pour lui et pour son pays de rejoindre Monaco, car cela lui permet de jouer la Ligue des champions et d’évoluer dans un environnement de haut niveau. Ce sont les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision », a affirmé Roger Caibe Rodriguez, le préparateur physique de Paul Pogba. S'il retrouve les Bleus, l'international français aura l'occasion de rejouer avec Kylian Mbappé, qui est devenu le capitaine de l'équipe tricolore.