Mbappé : Le transfert surprise qui va le régaler !

Le Real Madrid a prévu de se montrer particulièrement actif sur le mercato cet été. Le club madrilène veut combler les lacunes de son effectif, qui ont été flagrantes cette saison. Les Merengue auraient notamment l’intention de boucler un transfert qui est susceptible de régaler Kylian Mbappé et les autres attaquants lors de l’exercice 2025-2026.

Le Real Madrid veut encore un milieu de terrain

Comme le rapporte AS, le Real Madrid réserverait encore une surprise sur le mercato. Les Merengue attendraient encore un milieu de terrain. Ce dernier pourrait probablement être un meneur de jeu pour apporter du renfort aux attaquants. Ce transfert pourrait ainsi ravir Kylian Mbappé et les autres éléments offensifs comme Vinicius Jr et Rodrygo.