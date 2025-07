Coup de pression pour Kylian Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une gastro-entérite à son arrivée aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a dû déclarer forfait pour les trois premiers matches du Real Madrid. Ce mardi les hommes de Xabi Alonso affrontent la Juventus lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs et l'attaquant français pourrait bien être de la partie. Alors que son retour se profile, il va désormais évoluer sous les ordres de l'entraîneur espagnol qui espère pouvoir compter sur lui.

En débarquant l'été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas connu une saison extraordinaire. S'il est évidemment un élément essentiel au club de la capitale, beaucoup lui reprochent parfois son manque d'implication. Xabi Alonso n'a pas caché ses intentions de construire un effectif soudé et prêt à jouer ensemble. Kylian Mbappé est prévenu, il va être attendu pour sa première sous les ordres de l'ancien coach du Bayer Leverkusen.

Kylian Mbappé attendu au tournant au Real Madrid Alors que Xabi Alonso a confié que Kylian Mbappé avait de grandes chances de défier la Juventus ce mardi à 21h heure française, il a envie de voir le Français sérieux et appliqué dans l'effort collectif. « On veut exploiter l'idée collective, que tout fonctionne en tant qu'équipe. Que l'on sache que faire avec et sans ballon. Ensuite, il y a la qualité individuelle, on a des attaquants qui doivent faire la différence. C'est plus dur pour moi de montrer à Mbappé comment dribbler mais je peux insister sur comment se retrouver dans telle ou telle situation » exprime Alonso en conférence de presse avant la rencontre.