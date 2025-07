Kylian Mbappé menacé, la grande révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la guerre entre Booba et Kylian Mbappé. Depuis de longs mois, le rappeur originaire des Hauts-de-Seine s'en prend au capitaine de l'équipe de France par le biais de sa musique ou de ses posts sur les réseaux sociaux. Booba a remis le couvercle après la plainte déposée par Mbappé à l'encontre du PSG pour harcèlement moral. Carine Galli a mis les pieds dans le plat.

Kylian Mbappé et son entourage disent stop. Estimant être la cible de harcèlement moral de la part du PSG quelque temps désormais. Le litige financier entre le club parisien et le meilleur buteur de son histoire perdure. Le clash prend de grosses proportions et Booba s'en est mêlé après avoir appris que Mbappé déposait plainte.

«Tu ne vas pas nous péter les cou*lles longtemps Kyky» « Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une « gastro ». Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu ne vas pas nous péter les cou*lles longtemps Kyky. Et passe ton permis ! ». a publié le rappeur parisien sur son compte X la semaine dernière.