Pogba : Le retour historique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Paul Pogba et l'équipe de France, l'histoire a été mise en parenthèse pour cause de pépins physiques et une suspension de 18 mois pour dopage. En mars 2022, le milieu de terrain fêtait sa dernière sélection avec les Bleus qu'il serait cependant susceptible de retrouver grâce à son choix de signer à l'AS Monaco d'après Eric Di Meco.

Paul Pogba a tranché entre l'OM et l'AS Monaco. Pourtant annoncé avec insistance du côté de la cité phocéenne où des joueurs de Roberto De Zerbi comme Adrien Rabiot et Mason Greenwood lui ont déroulé le tapis rouge au fil de la saison, le champion du monde tricolore a porté son choix sur le club de la Principauté.

Les regrets de Di Meco sur l'arrivée avortée de Pogba à l'OM De quoi faire nourrir des regrets à Eric Di Meco, légende de l'Olympique de Marseille. « J’aurais aimé le voir à Marseille, parce que j’y crois, vraiment. À Monaco, il y a moins de pression qu’au Vélodrome ».