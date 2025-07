Ousmane Dembélé, la star qui le fait craquer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a soulevé la deuxième Coupe du monde de son histoire en 2018 sur les terres russes. Ce groupe était notamment composé de deux clients défensifs qui ont hanté Ousmane Dembélé, et tout particulièrement Blaise Matuidi qui était « chiant » selon les propres termes de l'attaquant du PSG.

Le Paris Saint-Germain dispose d'un Ousmane Dembélé en état de grâce cette saison. Le meilleur buteur de l'exercice du club parisien a également été élu meilleur joueur UNFP de Ligue 1 et de la campagne de Ligue des champions qui a sacrée le PSG pour la première fois de son histoire. Le prétendant au Ballon d'or 2025 a cependant vécu des moments difficiles et formateurs en équipe de France à cause d'une tête d'affiche tricolore « chiante » qui n'est autre que Blaise Matuidi.

«Il te pousse avec son coude un peu, court bizarrement... Non, il est chiant» En interview avec Charlotte Namura pour les médias du PSG, Ousmane Dembélé a répondu à une question pré-enregistrée de la part de Blaise Matuidi concernant la difficulté de l'affronter aux entraînements en équipe de France. « C'est vrai. Il est chiant lui. En plus, je jouais milieu droit, lui milieu gauche. On faisait un 11 contre 11, tu crois que tu l'as passé, il vient et met son gros pied, son gros doigt de pied là Blaise Matuidi. Il te pousse avec son coude un peu, court bizarrement... Non, il est chiant ».