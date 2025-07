Dembélé - PSG : Un Marseillais est en plein doute !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé est en course pour remporter le Ballon d’Or. Mais le numéro 10 du PSG peut-il poursuivre sa carrière à un tel niveau ? C’est la question que s’est posée Éric Di Meco et l’ancien joueur de l’OM ne cache pas ses doutes.

Alors que le PSG a réalisé une saison historique, Ousmane Dembélé a été l'un des principaux artisans de cette réussite. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, l'international français a impressionné, au point d'être l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Mais Ousmane Dembélé peut-il continuer à évoluer à ce niveau ? Eric Di Meco reconnaît qu'il a des doutes.

Di Meco a des doutes pour Dembélé « Saison miracle ou changement durable pour Ousmane Dembélé ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. La manière dont Luis Enrique l'a utilisé en deuxième partie de saison a fait qu'il s'est rapproché du but. Souvent, les occasions qu'il manquait, c'étaient des cavalcades de loin où l’on avait l'impression qu'il arrivait sans lucidité devant le but. Il vendangeait comme pas possible. On a l'impression qu'en le rapprochant du but, et en lui donnant plus de liberté dans l'axe, ça lui a permis d'être plus efficace. On peut dire que c'est un acquis. En tout cas, c'est ce qui lui a permis d'être aussi efficace », affirme l’ancien joueur de l’OM au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.