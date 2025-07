Transfert à l’OM : La grande annonce d’Aubameyang !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Visiblement, ce ne serait plus qu’une question d’heures avant la 4ème recrue estivale de l’OM. Et celle-ci devrait être Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir résilié avec le club saoudien d’Al-Qadsiah, le Gabonais serait en passe de faire son grand retour sur la Canebière, un an après son départ. En privé, PEA aurait d’ailleurs fait une confidence à ce propos.

Après CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l’OM avait encore de grandes ambitions sur ce mercato estival. Pour épauler Amine Gouiri sur le front de l’attaque, un buteur était notamment recherché. Celui-ci devrait être Pierre-Emerick Aubameyang, qui connait déjà bien Marseille. Parti il y a un an de l’OM pour l’Arabie Saoudite, le Gabonais aurait choisi de retrouver la Canebière.

« Le choix du coeur » Libéré de son contrat avec Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang pouvait s’engager avec le club de son choix. Courtisé par Al-Ettifaq en Arabie Saoudite, le Gabonais a donc choisi l’OM, renonçant au passage à une grosse somme d’argent. Selon les informations de La Provence, Aubameyang aurait assuré à ses proches en privé : « Le choix du coeur ».