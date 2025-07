Transferts : Une star débarque à l’OM, le gros coup de l’été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille s'apprête à réaliser un joli coup sur le marché des transferts avec le retour imminent de Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ pour l'Arabie saoudite. À 36 ans, l'ancien attaquant d'Arsenal et du FC Barcelone va donc retrouver le Vélodrome, sous les ordres de Roberto De Zerbi, de quoi susciter enthousiasme et scepticisme.

Ce n’est pas officiel, mais tout comme. Ce dimanche matin, tout le monde s’accorde à dire que la signature de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM n’est qu’une question de temps, une année après son départ de la cité phocéenne pour l’Arabie saoudite. A 36 ans, et malgré d’autres options, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone a choisi de revenir du côté du Vélodrome, pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi qui ne cachait pas ses regrets à son arrivée. « Je ne voulais pas qu’il parte. Mais j’ai accepté sa décision quand j’ai compris sa volonté. Je ne fais pas attention à l’âge d’un joueur, je regarde plutôt s’il a du caractère, s’il est bon ou pas », expliquait l’entraîneur de l’OM à L’Équipe en août dernier.

« Aubameyang me plaît beaucoup » Un an plus tard, Roberto De Zerbi va donc voir débarquer Pierre-Emerick Aubameyang. « Il me plaît beaucoup, je ne sais pas exactement où en sont les discussions, a déclaré l’entraîneur de l’OM à L'Équipe, vendredi. J'étais déçu qu'il parte la saison dernière. C'est un super joueur, une belle personne que je connais depuis très longtemps parce que j'ai joué avec son frère (Willy), quand j'étais joueur, je connais le père aussi. C'est un joueur très fort, digne de l'OM. »