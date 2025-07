Aubameyang, c’est la fin à l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato d’été 2025 voit le retour de visages bien connus sur les pelouses de Ligue 1. Olivier Giroud, champion du monde 2018, s’est engagé avec le LOSC, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prochainement retrouver l’OM. Des opérations qui font parler, notamment sur RMC, où l’agente Jenn Mendelewitsch n’a pas caché son scepticisme.

Alors qu’ Olivier Giroud s’est engagé avec le LOSC, Paul Pogba avec l 'AS Monaco et que Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de revenir à l ’OM , le mercato d’été 2025 semble placé sous le signe du come-back. Mais pour certains observateurs, ces retours de joueurs expérimentés posent question.

L'OM dans l'incapacité de revendre Aubameyang ?

« Je ne suis pas très enthousiaste sur les retours en Ligue 1, il ne faut jamais se remettre avec son ex. On est sur des retours d’Arabie Saoudite, j’ai peur que l’on devienne l’Ephad de l’Europe. On recrute que des noms de gens que l’on ne pourra pas revendre. Peut-être que dans six mois tu te rendras compte que tu n’as pas le rendement escompté » a-t-elle confié durant l'After Foot. Si cette hypothèse se vérifie, il sera difficile pour l'OM de vendre Aubameyang avant la fin de son contrat en 2027.