22,5M€ : Habib Beye se régale à l'OM !

Amadou Diawara

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'OM de Pablo Longoria et le Stade Rennais d'Arnaud Pouille ont bouclé deux opérations d'un seul coup. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord à 20M€, plus 2,2M€ de bonus, pour finaliser les transferts de Valentin Rongier (30 ans) et de Quentin Merlin (23 ans).

Depuis l'ouverture du marché des transferts, l'OM n'a pas chômé. En effet, le club phocéen a déjà officialisé trois nouvelles arrivées : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley) et Facundo Medina (RC Lens). D'ici peu, l'écurie présidé par Pablo Longoria devrait également annoncé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, qui revient à Marseille un an après son départ.

Rongier - Merlin : L'OM et Rennes sont tombés d'accord Dans le sens des départs, l'OM aurait bouclé deux nouveaux coups ces dernières heures. Selon les informations de L'Equipe, le club olympien et le Stade Rennais ont négocié les transferts de Valentin Rongier et de Quentin Merlin jusqu'à tard dans la nuit de samedi à dimanche. Et finalement, un accord d'environ 20M€ aurait été trouvé.