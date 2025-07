Deux gros transferts attendus au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain pourrait connaître quelques mouvements offensifs dans les prochaines semaines. Comme indiqué ce lundi, la situation de Gonçalo Ramos et Lee Kang-in reste floue à l’heure actuelle. Si aucun départ n’est encore acté, les deux joueurs ne sont pas non plus considérés comme intransférables, et leur avenir pourrait rapidement basculer.

Ramos sacrifié par le PSG L’attaquant portugais, arrivé à Paris en 2023, a réalisé une saison solide avec 19 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues, mais il n’est pas encore installé comme titulaire indiscutable. En raison de cette rotation permanente, Ramos pourrait être poussé vers la sortie par le PSG en cas d’offre satisfaisante.