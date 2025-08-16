Florian Thauvin : Le grand club qu'il a recalé pour... le RC Lens !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour à peu près 6M€, le RC Lens s'est offert un champion du monde cet été en la personne de Florian Thauvin. Après avoir pris la température dès l'année dernière lorsqu'il évoluait à l'Udinese, Jean-Louis Leca est parvenu à ses fins en attirant Thauvin dans le Nord alors qu'il était destiné à rejoindre un cador de Serie A comme l'a révélé le principal intéressé.

Quatre ans après son départ de l'OM, libre de tout contrat pour les Tigres UANL, Florian Thauvin a retrouvé le chemin du championnat de France. Ce samedi 16 août, le champion du monde 2018 fait son grand retour en Ligue 1 sous le maillot du RC Lens. Un retour qui a pu prendre forme grâce au travail de fond de Jean-Louis Leca, directeur sportif des Sang-et-Or, mais aussi de par ses performances à l'Udinese.

«Mon avenir s'écrivait dans un grand club italien» Capitaine du club d'Udine la saison passée, Florian Thauvin aurait pu franchir un cap en Serie A... mais a décidé de faire confiance en Jean-Louis Leca en signant au RC Lens. « Pour être honnête, ce n'était pas du tout prévu à la base. Mon avenir s'écrivait dans un grand club italien. Les discussions avec Jean-Louis (ndlr Leca, le directeur sportif de Lens) à plusieurs reprises ont fait qu'on s'est sérieusement posé la question. J'ai eu un long moment de réflexion. Il m'a envoyé un message l'été dernier, très tard dans la nuit, me disant qu'il aurait souhaité qu'on s'appelle parce qu'il avait vu tous les montages vidéo de ma saison ».