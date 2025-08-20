Rabiot - Rowe : L'OM négocie un troisième départ en coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM l'a annoncé ce mardi dans un communiqué, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Le Français et l'Anglais sont donc en instance de départ, mais voilà que d'autres départs devraient avoir lieu au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Des discussions auraient d'ailleurs actuellement lieu pour un joueur de l'OM.

Dans le sens des départs, ça devrait encore bouger à l'OM d'ici la fin du mercato. Le club l'a officialisé, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts étant donné leur comportement après Rennes. Le Français et l'Anglais sont ainsi appelés à partir et voilà que Derek Cornelius pourrait également quitter l'OM dans les jours à venir.

Cornelius vers Alavés ? Un an après avoir été recruté par l'OM, Derek Cornelius pourrait déjà faire ses valises. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le Canadien pourrait poursuivre sa carrière du côté de l'Espagne. Les discussions seraient actuellement en cours entre Alavés et l'OM, qui réclamerait 4M€ pour se séparer de Cornelius.