Rabiot - Rowe : L'OM négocie un troisième départ en coulisses !

L'OM l'a annoncé ce mardi dans un communiqué, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Le Français et l'Anglais sont donc en instance de départ, mais voilà que d'autres départs devraient avoir lieu au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Des discussions auraient d'ailleurs actuellement lieu pour un joueur de l'OM.
Dans le sens des départs, ça devrait encore bouger à l'OM d'ici la fin du mercato. Le club l'a officialisé, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts étant donné leur comportement après Rennes. Le Français et l'Anglais sont ainsi appelés à partir et voilà que Derek Cornelius pourrait également quitter l'OM dans les jours à venir.
Cornelius vers Alavés ?
Un an après avoir été recruté par l'OM, Derek Cornelius pourrait déjà faire ses valises. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le Canadien pourrait poursuivre sa carrière du côté de l'Espagne. Les discussions seraient actuellement en cours entre Alavés et l'OM, qui réclamerait 4M€ pour se séparer de Cornelius.
Un salaire qui pose problème ?
Si un club répond à ses attentes, l'OM ne devrait donc pas retenir Derek Cornelius. Mais voilà que le départ du défenseur central canadien ne serait pas aussi évident que cela. En effet, comme précisé par le journaliste, le salaire de Cornelius pourrait constituer un obstacle. A voir si celui-ci sera surmonté...